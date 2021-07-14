2021/07/14 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى (في مآلات سد النهضة ومؤشرات نظام عالمي الجديد)مشابهة تاريخية بينهما قرن من الزمان تقريباربما يجوز أن نقارن ما يحدث في بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، من خلال عدة متغيرات مجتمعة أبرزها الآن أزمة سد النهضة وأشياء أخرى، بمرحلة ما بين الحرب العالميتين في القرن العشرين، والتي شهدت صعود "عصبة الأمم" كمنظمة دولية بعد الحرب العالمية الأولى، ثم شهدت التناقضات الدولية وتغير ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن أن تؤسس مصر لنظام عالمي جديد في أزمة السد! - حاتم الجوهرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن أن تؤسس مصر لنظام عالمي جديد في أزمة السد! - حاتم الجوهرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).