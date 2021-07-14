م 1 / ف 17 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 839 - أحمد صبحى منصور

2021/07/14 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 839 ( سنة تسع وثلاثين وثمانمائة ) شهر اللّه المحرم أوله يوم الخميس‏:‏ النيل ( في خْامسه - الموافق ثامن مسرة‏:‏ - كان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً وأربعة أصابع ، فركب المقام الجمالي يوسف ابن السلطان حتى خلق المقياس ، وفتح الخليج على العادة‏.



)تعليق كان تخليق المقياس للنيل بفتح الخليج م ......





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