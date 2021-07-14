2021/07/14 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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