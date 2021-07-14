2021/07/14 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقيات تعازٍ من ملوك ورؤساء وأمراء بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في الناصرية، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

حيث تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزّياً الشعب العراقي بالحادث الأليم، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان.

كما تلقى الرئيس برهم صالح برقيات أخرى من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والرئيس اللبناني ميشال عون، حيث عبروا في برقياتهم عن عميق مواساتهم للشعب العراقي سائلين العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وينعم عليهم بالخير والسلام.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يتلقى برقيات تعازٍ من ملوك ورؤساء بفاجعة مستشفى الحسين ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يتلقى برقيات تعازٍ من ملوك ورؤساء بفاجعة مستشفى الحسين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).