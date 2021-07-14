قوباد طالباني يؤكد اهمية القطاع الخاص

2021/07/14 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، يوم الاربعاء14/7/2021، مع التجار في محافظة السليمانية.

واكد نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان خلال الاجتماع اهمية القطاع الخاص، وقال: ان الحكومة ستقدم التسهيلات اللازمة لتقوية القطاع الخاص لكي يساعد القطاع العام في توفير فرص العمل وتطوير النبى التحتية.

واضاف: من الآن وصاعدا لايحق لاي شخص أو طرف التدخل في الشؤون التجارية واحتكار السوق، مشيرا الى ان مهمة المؤسسات الامنية هي توفير الاستقرار وحماية حياة المواطنين ويجب عليها الابتعاد عن السياسة واي موضوع آخر.

في جانب آخر من حديثه، اكد قوباد طالباني ضرورة ان تقوم المؤسسات الحكومية بتقديم تسهيلات اكثر لتسيير شؤون التجار، وستقوم الحكومة بالعمل على تحرير السوق وتوفير فرص التنافس الصحي للحركة التجارية والتجار.

وشارا الى تقليل الروتين وخطة الحكومة لالغاء الروتين في تسيير امور التجار بشكل خاص والمواطنين بشكل عام وقال: سنمنح صلاحيات اكثر للمحافظات والمديريات لتقليل الروتين وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

من جانبهم تحدث تجار السليمانية عن المشاكل والعراقيل التي تواجههم، وبدوره طمئن نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان التجار بان الحكومة ستدعم التجار.

PUKmedia ترجمة

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