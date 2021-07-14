مراهق تركي يقتل لاجئة عراقية (صورة)

2021/07/14 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات أمنية، الاربعاء، على لاجئة عراقية مقتولة في القسم الخاص بالعراقيين بمخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (14 تموز 2021)، إن "القوات الأمنية في مخيم الهول عثرت فجر اليوم الاربعاء على لاجئة عراقية مقتولة".

وأضاف البيان، أن "القاتل قام بالتسلل الى خيمة المغدورة، وقام بتصويب طلقتين من مسدس دون كاتم صوت إلى رأسها، ثم لاذ بالفرار بعد 5 دقائق".

وأوضح، أن "المقتولة لاجئة عراقية من محافظة الأنبار تدعى كفاء هادي رشيد (ام خطاب) اغتيلت على يد مراهق تركي الجنسية يدعى عمر حسن ، يبلغ من العمر 14 عاما".

وهذا ثاني حادث من نوعه في غضون أقل من أسبوع، إذ عثرت السلطات الأمنية في المخيم، يوم السبت الماضي، على لاجئة عراقية مقتولة برصاصة في الرأس في القسم الخاص باللاجئين العراقيين.

ولا يزال مخيم الهول يشهد حالات الاغتيال، رغم عملية أمنية واسعة نفذتها قوات الأمن الداخلي "الاسايش " وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" داخل المخيم في آذار/مارس الماضي.

N.A

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