الحدود يعول على العامل النفسي لتخطي حاجز الطلبة في الممتاز

2021/07/14 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد أمين سر نادي الحدود حازم تيموز أن مباراة فريقه اليوم أمام الطلبة تعد مواجهة مصيرية ، مشدداً على ضرورة استغلال العامل النفسي للفريق الخصم لضمان الحصول على النقاط الثلاث.وقال تيموز في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" هذه المواجهة تعد مباراة تحديد مصير المراكز الاخيرة بالنسبة للطرفين "، مبيناً أن" المباراة صعبة ولكنها غير مستحيلة ".وأضاف تيموز أن" فريق الحدود لديه غيابات مؤثرة واهمها المحترف جوزيف ناثانيال الذي تعرض الى اصابة في المباراة السابقة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وكذلك غياب اللاعب حسين عبد الرضا".مشيراً الى أن" الجهاز الفني والإداري لديه ثقة بجميع اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية للخروج بنتيجة طيبة ". وتابع تيموز أن" فريق الطلبة من الفرقة الكبيرة ولها تاريخ عريق، ولكنه مرَّ بمطبات كثيرة خلال الفترة الماضية ولابد له من استغلال العامل النفسي للخصم واي فرصة اخرى لتحقيق الفوز وتجنب الهبوط الى دوري الدرجة الاولى"، لافتاً الى أن " ادارة النادي ركزت على العامل النفسي للاعبين من خلال رصد المكافآت المالية وإقامة المعسكرات التدريبية".

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