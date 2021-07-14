خبراء مكافحة المتفجرات في البصرة يعالجون عبوتين ناسفتين

2021/07/14 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء، ان خبراءها تمكنوا من معالجة عبوتين ناسفتين في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة البصرة يفيد بوجود جسم غريب في منطقة القبلة حي المهندسين، تم تشكيل فريق عمل مختص على الفور والتوجه الى محل الحادث".

واضاف انه "وعند الوصول تبين وجود عبوتين ناسفتين عبارة عن مخلف حربي عيار (120ملم) مع بطارية واسلاك كهربائية موضوعة في ساحة للإنقاض تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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