بكمين محكم.. تحرير مختطفة والقبض على الجاني في بغداد

2021/07/14 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، تحرير فتاة مختطفة والقبض على الجاني بكمين محكم في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل تمكنت من تحرير فتاة مختطفة واستدراج المتهم الجاني والقبض عليه بكمين محكم".واضاف أن "عملية القبض تأتي بعد ورود اخبار حول حادث الخطف وتشكيل فريق عمل والتحري وجمع المعلومات عن الحادث ومقاطعة المعلومات التي اثمرت بالتوصل الى الجاني بعد استدراجه الى منطقة الكمين بالتنسيق مع ذوي المجنى عليها المختطفة حيث تم القبض على المتهم واعترف صراحة بقيامه بجريمة الخطف وتم عرضه على انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة ٤٢٢ على ذمة القضية وتقديمه الى القضاء لينال جزائه العادل".

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