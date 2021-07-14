2021/07/14 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رسالة تعزية من رئيس المجلس الأعلى للتسامح والسلام السيد أحمد الجروان بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار.

التالي

منذ 17 دقيقة

‏المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون الموازنة

منذ ساعة واحدة

ملوك ورؤساء وأمراء يعزون العراق بفاجعة مستشفى الحسين (ع)

منذ ساعتين

العراق يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية

منذ 18 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 18 ساعة

الصدر يدعو لإعلان نتائج تحقيق حادثة الناصرية بـ”السرعة القصوى”

منذ 19 ساعة

المفوضية تعلن نتائج عملية المحاكاة الأولى للانتخابات

منذ 19 ساعة

كردستان يحدد عطلة عيد الأضحى

منذ 19 ساعة

البرلمان يقرر استضافة لجنة التحقيق بحادث مستشفى الحسين ومحافظ ذي قار يوم غد

منذ 20 ساعة

ناظم: كارثة مستشفى الحسين سببها سوء الإدارة والفساد

منذ 20 ساعة

البرلمان يتسلم السيرة الذاتية لمرشح حقيبة الصحة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الحلبوسي يتلقى رسالة تعزية من رئيس المجلس الأعلى للتسامح والسلام) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الحلبوسي يتلقى رسالة تعزية من رئيس المجلس الأعلى للتسامح والسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).