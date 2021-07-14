تحذيرات أممية من أزمة إنسانية جديدة للاجئي أفغانستان

2021/07/14 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاربعاء، من أن أفغانستان على شفا أزمة إنسانية أخرى، حيث يتسبب الصراع المتصاعد بارتفاع عدد الضحايا المدنيين، ويدفع مئات الآلاف إلى الفرار.

وأضافت المفوضية، في بيان رسمي، اليوم، أن أكثر من ثلاثة ونصف المليون شخص نازحون حاليا داخل أفغانستان، من بينهم ما يقدر بنحو مئتين وسبعين ألف شخص نزحوا حديثا منذ بداية العام الحالي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، مشيرة الى إن النازحين أفادوا بأنهم اضطروا للفرار بسبب المضايقات والابتزاز من قبل الجماعات المسلحة، وكذلك بسبب نقص الخدمات الاجتماعية وفقدان الدخل وانعدام الأمن.

وقال المتحدث باسم المفوضية ان ما يقلقنا هو أنه إذا لم يتوقف هذا، فقد تضطر أعداد أخرى إلى البحث عن الأمان داخل البلاد، ولكن هناك خطرا محتملا يتمثل في أنهم قد يضطرون للبحث عن الأمان ليس فقط في البلدان المجاورة، ولكن أيضًا خارجها، مشيراً إلى أن إيران وباكستان تستضيفان ما يقرب من تسعين بالمائة من أكثر من مليوني لاجئ أفغاني مسجل.

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