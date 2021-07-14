المحكمة الاتحادية تحدد موعد الطعن بفقرات الموازنة العامة من قبل الحكومة

2021/07/14 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وذكر مصدر قضائي في تصريح لوكالة الانباء العراقية وتابعته (بغداد اليوم)، اليوم الاربعاء، أن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل".

وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

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