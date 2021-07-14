أوامر بإغلاق أهم مركز لعلاج كورونا بهذه المحافظة لتفادي

2021/07/14 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، الاربعاء، عن صدور اوامر عاجلة باغلاق اهم مركز لعلاج مرضى كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "أوامر عاجلة صدرت من وزارة الصحة باغلاق مركز الشفاء في مجمع مستشفى بعقوبة التعليمي والمخصص لمعالجة مرضى فيروس كورونا منذ اشهر عدة تحسبا من تكرار مأساة مركز العزل في الناصرية باعتباره أنشئ من مادة سندويتش بنل وهي مادة سريع الاشتعال اذا لم تكن هناك اجراءات مشددة في ملف السلامة العامة".

واضاف المصدر أن "المركز الذي تبنت انشاءه العتبة الحسينية يعد الوحيد من نوعه على مستوى ديالى بالوقت الحالي من ناحية الامكانيات والاجهزة الطبية"، مضيفاً أنه "سيتم نقل المرضى الراقدين به الى ردهات اخرى في مبان تابعة لدائرة صحة ديالى وفق خطة اخلاء ممنهجة رغم ان هناك ضغط قوي على الطواقم الطبية بسبب زيادة عالية في اعداد الاصابات في الاونة الاخيرة".

ويعد مركز الشفاء اهم ملاذ لمرضى فيروس كورونا وتنقل له الحالات الحرجة جدا، وهو يتميز بالاجهزة الطبية الحديثة وتوفر كل الادوات الداعمة لعلاج المرضى.

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