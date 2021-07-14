سلام الشمري يطالب بتشكيل وفد حكومي نيابي مشترك لزيارة تركيا وايران بشأن ازمة المياه 

2021/07/14 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري بتشكيل وفد حكومي نيابي مشترك لزيارة تركيا وايران لحل ازمة المياه.وقال الشمري في بيان صحفي ان: الوضع المائي في البلاد دخل بمرحلة حرجة تتطلب تحركا سريعا وخطوات جدية تجاه دولتي منبع النهرين وروافدهما تركيا وايران".واضاف انه : " لايمكن الانتظار اكثر لبيان موقف الدولتين بهذا الملف والذي اضراره باتت واضحة وبشكل كبير في مناطق متعددة من البلاد".وشدد على ضرورة ان تاخذ الحكومة والبرلمان الاجراءات المناسبة لضمان حق العراق في نهريه وروافدهما ، وفي حال عدم تجاوب الدولتين الكافي نتجه الى المنظمات الدولية المعنية لضمان ذلك".وحذر الشمري من ازمة كبيرة وجفاف واضح سيصيب اراضي البلاد الزراعية ان لم يكن هناك حل سريع ينتشلها مما ينتظرها من جفاف وتصحر ./انتهى3

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