اقبال كبير على تلقي لقاح كورونا في الموصل بعد افتتاح اكثر من 30 منفذا صحيا

2021/07/14 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت صحة نينوى عن زيادة اقبال المواطنيين على لقاح فيروس كورونا على خلفية تصاعد اعداد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف المدنيين داخل المحافظة. وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" صحة نينوى افتتحت اكثر من 30 منفذا صحيا ليتلقى المواطنون من خلالها اللقاح ضد مرض فايروس كورونا ضمن المراكز الصحية التابعة لقطاعات الرعاية الصحية الاولية في مدينة الموصل.".وتابع "هناك تدفق لاعداد كبيرة من المواطنين لتلقي اللقاح وذلك بهدف حماية المواطنين من الاصابه بهذا الفيروس الخطير" . موضحا ان " صحة نينوى تسلمت اعدادا كبيرة من اللقاح وهو من مناشيء عالمية موثوقه ويعتمد في الدول المتقدمه لتلقيح مواطنيها حفاظا على ارواح وسلامة ابناء المحافظة."/انتهى

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