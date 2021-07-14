2021/07/14 | 13:58 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من عشائر الانبار يصل الناصرية ويقدم العزاء لذوي ضحايا الحريق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/14 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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