2021/07/14 | 13:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات كربلاء تحدد محاور الخطة الأمنية الخاصة بزيارة يوم عرفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/14 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كربلاء تحدد محاور الخطة الأمنية الخاصة بزيارة يوم عرفة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كربلاء تحدد محاور الخطة الأمنية الخاصة بزيارة يوم عرفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).