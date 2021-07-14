2021/07/14 | 13:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.وذكر مصدر قضائي، لوكالة الانباء الرسمية، أن “المحكمة الاتحادية العليا أجلت موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل”.وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل:‏ المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون الموازنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل:‏ المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل:‏ المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).