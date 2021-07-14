2021/07/14 | 13:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 29 مطلوباً بينهم بقضايا الإرهاب في كربلاء.وذكرت الخلية في بيان، أنه “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتدقيق الأمني، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء المقدسة من خلال تدقيق بيانات النزلاء في الفنادق”.وأضافت أن “العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (29 متهماً من بينهم مطلوبون وفق أحكام المادة (4/إرهاب )، ومواد جنائية مختلفة”، مشيراً الى أنه “تم غلق عشرة مرافق سياحية أخرى، وكشف شركتين سياحيتين وهميتين تمارسان العمل داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 29 مطلوباً بينهم بقضايا الإرهاب في كربلاء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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