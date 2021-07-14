إحباط مؤامرة لاختطاف مسيح نجاد من أمريكا.. ومسؤولون: شبكة إيرانية تستهدف معارضين بعدة دول منها الإمارات

2021/07/14 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الناشطة الإيرانية الأمريكية البارزة مسيح علي نجاد، التي قادت حملة ضد فرض الحجاب في طهران، أنها كانت الشخصية المستهدفة التي أعلنت السلطات الأمريكية عن إحباط مؤامرة لعملاء استخبارات إيرانيين لاختطافها من نيويورك وإعادتها بالقوة لطهران.

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