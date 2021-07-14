النجف تسجل حصيلة إصابات مرتفعة بكورونا

2021/07/14 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الاربعاء، تسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم اجراء 1445 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها […]

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