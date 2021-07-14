2021/07/14 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء ، عن إحصائية ما تمَّ ضبطه من مخالفات في عموم المنافذ الحدودية خلال اليوم.وقالت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه”تم ضبط حاوية مواد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تعلن إحصائية المخالفات التي تم ضبطها (صور) المركز الخبري الوطني.

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