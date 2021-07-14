رئيس الجمهورية يؤكد عمق الروابط التاريخية مع إيران وضرورة توسيع آفاق التعاون

2021/07/14 | 17:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، عمق الروابط التاريخية مع إيران، وضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرئيس صالح استقبل وزير الأمن الوطني الإيراني محمود علوي، حيث قدم تعازي القيادة الإيرانية إلى رئيس الجمهورية والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين في ذي …

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