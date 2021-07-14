2021/07/14 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باحتراق باخرة عراقية في مياه بحر الخليج، ووفاة طاقمها المكوّن من نحو 9 أشخاص.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني ” إن “باخرة عراقية احترقت في بحر الخليج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتراق باخرة عراقية في مياه الخليج وأنباء عن مصرع كامل طاقمها المركز الخبري الوطني.

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