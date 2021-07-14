الحلبوسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمعالجة أوضاع ذي قار وإنصاف أهلها

2021/07/14 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، لمعالجة أوضاع ذي قار وإنصاف أهلها.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، للخروج بموقفٍ على مستوى (الدولة)، لمعالجة الأوضاع في محافظة ذي قار وإنصاف أهلها وفرض القانون”.

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