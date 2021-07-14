ميسي يجدد عقده مع برشلونة لخمس سنوات

2021/07/14 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاربعاء، عن كواليس اتفاق نادي برشلونة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، على تجديد عقده والذي انتهى بنهاية حزيران الماضي.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن “برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع ميسي لتجديد عقده لخمس سنوات”.

وأضافت: “ميسي يرى أنه قادر على مواصلة ارتداء قميص البارسا لخمس سنوات أخرى، وهو أمر يشاركه النادي به، لبناء مشروع قوي يقوده الأرجنتيني”.

وأشار التقرير، إلى أن “ميسي وافق على خفض راتبه بنسبة 50% وقبل بالشروط التي وضعتها إدارة النادي، نظرًا للوضع المالي المُعقد الذي يمر به البارسا”.

وتابعت الصحيفة: “لم يكن المال أبدًا مشكلة في المفاوضات، بل الضرائب كانت مسألة حساسة لأن كلا الطرفين لم يرغب في اتخاذ أي خطوة خاطئة”.

وأفاد التقرير بأن الأمر بمثابة اتفاق، ولم يتم إبرامه بشكل نهائي، لكن كل الأمور متقدمة جدًا، وسيتوجب على محامي برشلونة ووكيل اللاعب إنهاء تفاصيل العقد، ومن المُقرر أن يتم الإعلان خلال أسابيع ومع نهاية شهر تموز الجاري عن التجديد.

ونوهت الصحيفة، إلى أن “الشرط الجزائي في عقد ميسي الجديد سيكون 350 مليون يورو”.

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