الحلبوسي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات لمعالجة الاوضاع في  محافظة ذي قار

2021/07/14 | 17:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، لعقد اجتماع طارئ لمعالجة الاوضاع في محافظة ذي قار.وذكرت الدائرة الاعلامية، لمجلس النواب في بيان مقتضب، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا إلى “عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، للخروج بموقفٍ على مستوى (الدولة)، لمعالجة الأوضاع في محافظة ذي قار وإنصاف أهلها وفرض […]

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