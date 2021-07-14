((المجد لثورة 14 تموز 1958 وقادتها الأماجد)) - عبدالله عطية شناوة

2021/07/14 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة غطى هذا الشعار اليوم صفحات العديد من الأصدقاء على صفحات التواصل الإجتماعي.



فمن هم قادة تموز الأماجد؟ هذه أسماء اللجنة العليا للضباط الأحرار التي أعدت ونفذت الثورة، ولجنة الأحتياط، التي أنيط بها مواصلة العمل في حال تمكنت السلطات الملكية من أعتقال أعضاء اللجنة العليا، كما وردت في الجزء الثالث من كتاب ((العراق)) للباحث الأكثر أمانة علمية وأحتراما بين الجميع، والتي لا تتناقض مع ما ورد في السير ......





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