بالاسماء.. الاحصائية الرسمية لشهداء فاجعة مستشفى الحسين (ع) في ذي قار

2021/07/14 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء،

الاحصائية الرسمية لشهداء فاجعة حريق

مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي

قار.

وقالت الوزارة في بيان، انه "نؤكد عدم

صحة ما يتم تداوله من أرقام للضحايا في

بعض وسائل ال

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