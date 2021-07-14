أنباء عن احتراق باخرة عراقية في الخليج ووفاة طاقمها.. والموانئ توضح

2021/07/14 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت انباء، اليوم الأربعاء، باحتراق باخرة عراقية في الخليج ووفاة طاقمها، فيما أوضحت الموانئ تفاصيل هذه الأنباء.

وذكرت الانباء ان "باخرة عراقية احترقت في الخليج العربي وتوفي طاقهما على إثر الحريق ولم يتم معرفة سبب الاحتراق".

وقال مدير اعلام الموانئ أنمار الصافي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تم تداولها بشأن احتراق باخرة عراقية نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها".

وأضاف انه "لم يرد أي اعلام لسيطرة الموانئ باحتراق باخرة عراقية لذلك من الصعب نفي المعلومة او تأكيدها وبانتظار الرد".

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