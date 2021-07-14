الهلال الاحمر : مليون دينار لكل عائلة شهيد في حريق الناصرية

2021/07/14 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي عن تخصيص اعانة مالية مقدارها مليون دينار لكل عائلة شهيد من شهداء حادثة حريق الناصرية.وقال رئيس الهلال الاحمر العراقي ياسين المعموري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه:" ان الجمعية خصصت اعانة مالية قدرها مليون دينار لكل عائلة شهيد ".واضاف :" ان فرق الهلال في ذي قار اوصلت الوجبة الثانية من المستلزمات الطبية لمستشفى الحسين في الناصرية بدعم من اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، ويوم امس اوصلت الجمعية ادوية ومعدات واجهزة طبية وبطانيات للمستشفى التركي بعد افتتاحه لاستقبال المرضى في الناصرية وقد اعلنت الجمعية استعدادها لدعم المستشفيات في المحافظة من اجل استيعاب اكبر عدد من المرضى"./انتهى7

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