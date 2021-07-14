نائب ينتقد الاجتماع النيابي مع اللجنة الحكومية .. ويؤكد : مطلبنا اقالة محافظ ذي قار واعادة هيكلة وزارة الصحة

2021/07/14 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتقد النائب عن تحالف /سائرون / صباح الساعدي ، الاجتماع التداولي المشترك لرئاسـة مجلس النواب مع اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار .وقال الساعدي ، في مؤتمر صحفي ، " كنا نتوقع ان يعقد البرلمان اليوم جلسته بحضور اغلب اعضائه من اجل الاستماع للجنة المعنية بالتحقيق في حريق مستشفى الحسين التعليمي، لكننا تفاجأنا بتحويل الاستضافة من داخل الجلسة الى اجتماع مشترك بعيدا عن وسائل الاعلام ".واوضح انه: " كان المفروض ان يتخذ مجلس النواب اجراءات صارمة بنفس القوة في ما يتعلق بحادثة حريق مبنى وزارة الصحة وحريق مستشفى محافظة ذي قار ، لكن وجدنا هذا الامر بعيد اكل البعد عن الواقع".واضاف ان "مجلس النواب كان الاجدر به ان يصوت اليوم على اقالة محافظ ذي قار كخطوة اولى اساسية في اصلاح الوضع داخل ذي قار ، ولا يمكن القبول باستمرار الوضع فيها ، لان للمحافظة خصوصيتها ".وتابع الساعدي:" كان الاجدر برئاسة البرلمان ان تلجأ الى عقد جلسة عامة امام وسائل الاعلام لمناقشة الحالة والتصويت على اقالة محافظ ذي قار ، اضافة الى مخاطبة رئيس الوزراء بضرورة استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في اقالة المحافظ على اعتبار ان التعيين كان من طرفه".ورأى النائب عن / سائرون / ان "انتظار لجان تحقيقية سيؤدي الى تقصير بعض الموظفين الصغار والقبض عليهم ومحاسبتهم ، اما الكبار فسيتركون وبعد حريق مستشفى ابن الخطيب جاءت فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار ، كما سنشهد نفس الحالة في اي محافظة وقد تشتعل الاوضاع في محافظات اخرى ، بسبب منظومة الفشل والفساد ، ولو حصل ذلك في اي دولة اخرى لكان تمت اقالة المحافظ ومسؤولي الصحة واحالتهم الى القضاء وليس الى التقاعد ، لان الاخيرة هي مكافأة وقبول الاستقالة مكافأة لان ما حصل هو اضرار وقتل ان لم يكن متعمدا ، فهو قتل غير متعمد للمواطنين".واكد الساعدي، ان " مطلبنا الواضح هو اقالة محافظ ذي قار واعادة هيكلة وزارة الصحة ومحاسبة المقصرين ومنعهم من السفر، اما انتظار اجراءات لجنة التحقيق دون اتخاذ اجراءات عاجلة وحزمة قرارات جاهزة ، فيجعل هذا الوضع اضعافا للمؤسسات الحكومية"./انتهى5

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