شاهد.. امرأة تلقي بطفلها من فوق مبنى مشتعل في جنوب أفريقيا

2021/07/14 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو يظهر سيدة وهي تلقي طفلها من فوق مبنى تشتعل فيه النيران في جنوب إفريقيا بعد اندلاع أعمال نهب وشغب.

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