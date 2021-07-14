صحيفة: ميسي وافق على شروط تجديد عقده مع برشلونة

2021/07/14 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "لاسبورتيو" الكتالانية إن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وافق على شروط عقد جديد مع فريقه الإسباني برشلونة.

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