وزير الطاقة الإماراتي: لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع أوبك+

2021/07/14 | 17:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع أوبك+ بشأن موقفها من تمديد اتفاق إمدادات النفط، حسب ما نقلته رويترز.وكشف مصدر في أوبك+، في وقت سابق من اليوم، عن توصل المملكة العربية …

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