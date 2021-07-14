عاجل | الحلبوسي يكلف لجنة الصحة النيابية بالتحقيق في فاجعة الناصرية

2021/07/14 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

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الحلبوسي يكلف لجنة الصحة النيابية بالتحقيق في فاجعة الناصريةالحلبوسي: ترفع لجنة الصحة النيابية تقريرها لرئاسة المجلس بالسرعة الممكنةالحلبوسي يكلف لجنة الصحة النيابية بالتحقيق في فاجعة مستشفى الحسين

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