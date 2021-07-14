الاطاحة بمجهز اسلحة واعتدة داعش في الانبار

2021/07/14 | 17:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاربعاء، الاطاحة بمجهز الاسلحة والاعتدة لخلايا داعش الارهابي في الانبار.

وقالت الخلية في بيان، إن "معلومات غاية بالدقة وردت لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، اكدت دقة المعلومات المقدمة اليها من شعبة استخبارات الفرقة العاشرة حول تواجد احد العناصر الارهابية الخطيرة التي تقوم بتجهيز الاسلحة والاعتدة لعناصر داعش الارهابي بالانبار".

واضافت، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 40 قامت بنصب كمين للارهابي في سيطرة الكناطر بقضاء الكرمة الانبار، والقبض عليه".

واشارت الى أن "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب.

PUKmedia خلية الإعلام الأمني

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