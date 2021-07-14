2021/07/14 | 17:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يرافقه رئيس مؤسسة المعلومات ومدير مكافحة الارهاب يوم الاربعاء، مؤسسة الآسايش العامة في اقليم كوردستان، وبحث مع الدكتور خسرو رئيس المؤسسة وجميع مدراء الآسايش مستجدات الاوضاع.

وخلال الاجتماع، قدم قوباد طالباني وبشكل رسمي، كل من "ازي امين" كرئيس لمؤسسة المعلومات و"وهاب حلبجيي" كرئيس لمكافحة الارهاب، مسلطا الضوء على اهمية المسؤوليات الجديدة المناطة لهما.

واكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان المسؤولية الملقاة على عاتق الآسايش تتمثل بمنع الجرائم والتنسيق مع المؤسسات الامنية الاخرى، مع حماية خصوصية وواجبات تلك المؤسسات، واكد ان المؤسسات الامنية عليها عدم التدخل في الشؤون السياسية، وان واجباتها ضمان الاستقرار والامن وحماية ممتلكات المواطنين.

وطمأن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، المجتمعين، انه لن يألوا جهدا في سبيل تطوير مهام تلك المؤسسات نحو اداء افضل.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني: يجب عدم تدخل المؤسسات الامنية في الشؤون السياسية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني: يجب عدم تدخل المؤسسات الامنية في الشؤون السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).