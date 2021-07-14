مدينة الصدر: إصابة طفلة تبلغ 7 اعوام.. بعد تعرض منزل والدها إلى إطلاق نار

2021/07/14 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، جراء إطلاق نار استهدف منزلها في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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وقال مصدرمحلي لـ"ناس"، (14 تموز 2021)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على منزل يعود لشخص يعمل كاسباً في مدينة الصدر، ما أدى إلى إصابة طفلته وهي من مواليد 2014 بجروح".

وأضاف المصدر، أن "صاحب المنزل المستهدف أبلغ السلطات الأمنية، وجرى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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