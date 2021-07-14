مقررها: الصحة النيابية ستزور ذي قار غداً للتحقيق بأسباب حريق مستشفى الحسين

2021/07/14 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاكشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، عن أبرز مهامها الخاصة بالتحقيق في ملف حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار، فيما أكدت أنها ستزور المحافظة غداً.وقال مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية فالح الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عمل لجنة التحقيق النيابية المشكلة من قبل مجلس النواب سيبدأ من يوم غدٍ الخميس"، مبينا أن "وفدا من لجنة الصحة والبيئة سيذهب الى محافظة ذي قار للوقوف على اسباب الحادث ضمن مهامها التحقيقية واللقاء مع الأطراف المعنية بهذا الملف".وأشار إلى أن "اللجنة النيابية ستتعاون مع اللجنة الحكومية من اجل السير على مسار واحد وستكون هناك اجتماعات مستمرة لتقديم تقرير مشترك"، موضحا أن "اللجنة سوف تنجز تقريرها بأسرع وقت ممكن".وأضاف، أن "لجنة الصحة النيابية ستجتمع اليوم مساءً لتحديد مسار عملها وآلية التحقيق والتوقيتات الزمنية".وحول اجتماع اليوم مع اللجنة الحكومية ومحافظ ذي قار بين الزيادي، أن "الاجتماع استمع إلى ما توصلت إليه اللجنة الحكومية من نتائج تحقيق أولية وأكد على ضرورة استتباب الامن في ذي قار والمحافظات الجنوبية باعتبارها بداية لانطلاق الاعمار".وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تكليف لجنة الصحة النيابية بالتحقيق بحادث حريق مستشفى الحسين (ع) بذي قار، للكشف عن اسباب الحادث وتحديد المقصرين ورفع تقريرها وتوصياتها الى المجلس بالسرعة الممكنة.في الأثناء، كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، اليوم الأربعاء، عن أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع النيابي مع اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق بحادث حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار.وقال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاجتماع النيابي مع اللجنة الحكومية تطرق الى حادثة الحريق وخرج بتوصيات أهمها دعوة رئيس مجلس النواب إلى اجتماع للرئاسات الثلاث ورؤساء القوى السياسية لإيجاد حلول جذرية لمشاكل محافظة ذي قار ومن بينها الصحية فضلاً عن بقية المحافظات".وأضاف، أن "مجلس النواب بانتظار التحقيقات التي سوف تعلنها الحكومة وكذلك اللجنة المشرفة من البرلمان قبل اتخاذ خطوات جديدة".

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