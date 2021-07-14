الحريري يقدم تشكيلة حكومية من 24 وزيرا وينتظر رد رئيس الجمهورية

2021/07/14 | 17:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الاربعاء، أنه قدم تشكيلة من 24 وزيرا لرئيس الجمهورية ميشال عون.وقال الحريري في تصريح من قصر بعبدا، بعد لقائه الرئيس اللبناني، أن “التشكيلة الحكومية حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهي من اصحاب الاختصاص”، لافتا الى ان “هذه الحكومة يمكن …

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