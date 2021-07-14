عاجل.. الحلبوسي يدعو إلى إجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية

2021/07/14 | 17:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، لمعالجة الأوضاع في ذي قار.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحلبوسي دعا إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، للخروج بموقفٍ على مستوى (الدولة)، لمعالجة الأوضاع في محافظة ذي قار …

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الحلبوسي يدعو إلى إجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية first appeared on النور نيوز.

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