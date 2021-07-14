العتبة الحسينية: الحسيني خالف المشورة بالتّرشيح لمنصب وزير الصحة

2021/07/14 | 17:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، صلتها بترشيح صفاء الحسيني لمنصب وزير الصحة.

وذكرت الأمانة في بيان نشر عبر موقع العتبة الرسمي، 14 تموز/يوليو، أنّ "العتبة الحسينية غير معنية بترشيح صفاء الحسيني، والذي كان يشغل موقع مدير عام مستشفى الإمام زين العابدين التخصصي التابع للعتبة، لمنصب وزير الصحة كما أعلن عنه يوم أمس".

وأضاف البيان، أنّ "العتبة أشارت عليه أن لا يتصدى لهذا المنصب لأسباب موضوعية عديدة، ولكن ارتأى أن يترشح له وأصر عليه".

وتابع البيان، "من هنا فإن الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تؤكد أنه لا علاقة لها باستيزاره لو تم التصويت عليه في مجلس النواب".

كما أكّد البيان، أنّ علاقة الحسيني "انقطعت بمستشفى الإمام زین العابدین بعد قبول استقالته في 15 حزيران/يونيو 2021".

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، تقديم مرشح للمنصب إلى البرلمان تمهيدًا لمنحه الثقة.

ووافق الكاظمي، في آيار/مايو الماضي، على استقالة وزير الصحة حسن التميمي على خلفية حادثة حريق في مستشفى ابن الخطيب أودت بالعشرات من الضحايا.

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