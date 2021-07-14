طالباني يؤكد ضرورة عدم تدخل الاجهزة الامنية في الامور السياسية

2021/07/14 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليو الأربعاء، مع مسؤولين أمنيين، التطورات السياسية والأمنية الحالية، فيما اكد على ضرورة عدم تدخل الاجهزة الامنية في الامور السياسية.وذكر بيان لمكتب […]

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