2021/07/14 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر من وزارة الصحة والبيئة لقد حرصت وزارة الصحة طيلة الفترة الماضية من خلال بياناتها وتصريحات الخبراء والاستشاريين في الامراض الوبائية على تكرار التحذير والتنبيه للمواطنين الكرام من خطورة الموجة الوبائية الثالثة لجائحة كورونا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تصدر بيانا حول ارتفاع اصابات كورونا في العراق المركز الخبري الوطني.

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