الصحة النيابية تكشف عن موعد زيارتها الى ذي قار للتحقيق بفاجعة مستشفى الحسين

2021/07/14 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، عن أبرز مهامها الخاصة بالتحقيق في ملف حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار، فيما أكدت أنها ستزور المحافظة غداً.

وقال مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية فالح الزيادي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “عمل لجنة التحقيق النيابية المشكلة من قبل مجلس النواب سيبدأ من يوم غدٍ الخميس”، مبينا أن “وفدا من لجنة الصحة والبيئة سيذهب الى محافظة ذي قار للوقوف على اسباب الحادث ضمن مهامها التحقيقية واللقاء مع الأطراف المعنية بهذا الملف”.وأشار إلى أن “اللجنة النيابية ستتعاون مع اللجنة الحكومية من اجل السير على مسار واحد وستكون هناك اجتماعات مستمرة لتقديم تقرير مشترك”، موضحا أن “اللجنة سوف تنجز تقريرها بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف، أن “لجنة الصحة النيابية ستجتمع اليوم مساءً لتحديد مسار عملها وآلية التحقيق والتوقيتات الزمنية”.وحول اجتماع اليوم مع اللجنة الحكومية ومحافظ ذي قار بين الزيادي، أن “الاجتماع استمع إلى ما توصلت إليه اللجنة الحكومية من نتائج تحقيق أولية وأكد على ضرورة استتباب الامن في ذي قار والمحافظات الجنوبية باعتبارها بداية لانطلاق الاعمار”.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تكليف لجنة الصحة النيابية بالتحقيق بحادث حريق مستشفى الحسين (ع) بذي قار، للكشف عن اسباب الحادث وتحديد المقصرين ورفع تقريرها وتوصياتها الى المجلس بالسرعة الممكنة.

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