الحريري يقدم تشكيلته الوزارية لرئيس لبنان

2021/07/14 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الاربعاء، أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا لرئيس الجمهورية ميشال عون وفقا للمبادرة الفرنسية، وقال إنه ينتظر رد الرئيس عون على التشكيلة يوم غد الخميس.

وأكد الحريري في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه عون أن “التشكيلة الحكومية حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهي من اصحاب الاختصاص و”بالنسبة لي هذه الحكومة يمكن أن تقوم بالبلد ويمكن أن تعمل جديا على وقف الانهيار”.

وأضاف: “ننتظر جوابا من الرئيس يوم غد حتى نبني على الشيء مقتضاه”، مشيرا إلى “أننا نحاول تشكيل حكومة منذ 9 أشهر والآن حان وقت الحقيقة”.

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