2021/07/14 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: سنقدم التوصيات التي قد تشمل اتخاذ الإجراءات الأكثر تشددا ومنها فرض الحظر الشامل المركز الخبري الوطني.

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