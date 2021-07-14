تركيا تعزي العراق بفاجعة الناصرية

2021/07/14 | 18:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تلقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إتصالاً هاتفياً من نظيره التركيّ مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاربعاء، مُعزّياً بفاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية، والذي راح ضحيته العشرات من المواطنين.واعرب عن “تعاطف الجمهوريَّة التركيَّة حكومةً وشعباً مع شعبِ وحكومة العراق”، داعياً الله -تعالى- أن “يتغمّد الشهداء بواسع الرحمة، ويمنّ على الجرحى بالشفاء والعافية”.

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