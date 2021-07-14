2021/07/14 | 20:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. نشوب حريق ضخم في خط نفطي قديم قرب بعقوبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/14 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نشوب حريق ضخم في خط نفطي قديم قرب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. نشوب حريق ضخم في خط نفطي قديم قرب بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).